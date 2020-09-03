لبنان يسمح للمواطنين السوريين دخول أراضيه وفق شروط

سمحت السلطات اللبنانية للمواطنين السوريين بدخول أراضيها وفق شروط وضعتها وحددتها لكل شخص سيعبر شريطها الحدودي.

وبحسب "الوطن"، أفاد رئيس مركز الهجرة والجوازات في جديدة يابوس الحدودي مع لبنان العميد إبراهيم الونوس، بأن "السلطات اللبنانية ستسمح للسوريين الذين عليهم مراجعة أي مشفى أو سفارة داخل أراضيها بالدخول".

وأكد الونوس أنه يشترط على الراغب بالدخول إلى الأراضي اللبنانية اصطحاب وثائق صادرة من المشفى أو السفارة التي يريد مراجعتها، منوهاً إلى أنه سيتم التأكد من صحتها وعدم تزويرها.

وكانت السلطات اللبنانية في وقت سابق قد أغلقت الحدود مع سوريا عند نقطة المصنع بشكل كامل أمام السوريين واللبنانيين، القادمين من سوريا، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشّي فيروس كورونا.