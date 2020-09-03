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تطبيق يمكنكم من الاستماع لرسائل واتساب الصوتية بوضع الخفي

تطبيق يمكنكم من الاستماع لرسائل واتساب الصوتية بوضع الخفي

الساعة 14:14 بتوقيت دمشق
03 سبتمبر 2020

طرح متجر آبل ستور تطبيق Voicey الذي يتيح لمستخدمي واتساب الاستماع لرسائل واتساب الصوتية بالوضع الخفي.

وذكرت مواقع تقنية أن هذا التطبيق يسمح لمستخدم أندرويد الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة على واتس اب دون مشاهدة الرسالة.

بالتالي يوفر هذا التطبيق إمكانية الاستماع إلى الصوت دون اكتشاف أنك قمت بفتح الرسالة، وبدون إظهار إشارة الصح الزرقاء.

وأشار القائمون على التطبيق، أنه للاستماع إلى الملاحظات الصوتية دون مشاهدة الرسالة ، لابد من تنشيط التنزيل التلقائي للملفات في إعدادات واتساب ومنح التطبيق إذن للوصول إلى الملفات عند الطلب.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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