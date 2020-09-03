تصريح هام لمؤسسة الكهرباء بخصوص زيادة ساعات التقنين

صرح المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بسام درويش، أنه من غير الممكن تحديد ساعات التقنين الكهربائي في الفترة الصباحية، ولا يمكن إلغاؤه ليلاً.

وبحسب "شام إف إم"، قال درويش: "إن العديد من المنشآت تعتمد في عملها على الكهرباء، وبسبب ذلك لا يمكننا تحديد ساعات التقنين صباحاً، ولايمكننا أيضاً إلغاؤه ليلاً".

وأفاد درويش بأن موجة الحر التي تجتاح البلاد الآن أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وبحكم محدودية الكميات المتاحة لدينا لجأنا لزيادة ساعات التقنين، منوهاً إلى أن الكميات المتواجدة الآن من الممكن أن لا تكفي لتلبية حاجات المواطنين حتى في فصول الربيع والخريف.

كما أشار المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء إلى أن محدودية الشبكات الكهربائية المتواجدة في مناطق الأرياف المحررة تشكل عائق أمام وصول الإمدادت الكهربائية لتلك المناطق، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بشكل كبير لتوزيع الكهرباء على كافة المناطق والمحافظات بشكل عادل.

هذا وشهدت في وقت سابق العديد من المناطق السورية في المدن والأرياف انقطاع في الكهرباء استمر لساعات متواصلة، إثر انفجار خط الغاز بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.