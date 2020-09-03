طبيب سوري: بلغنا الذروة بإصابات كورونا وتجاوزناها

كشف مدير مشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي في حلب الدكتور تميم عزاوي، أن هناك تراجع في الحالات اليومية لمصابي فيروس كورونا.

وقال الدكتور عزاوي بحسب ما نقلت عنه صفحة "سماعة حكيم" الطبية: "أتوقع أننا بلغنا الذروة وقد تجاوزنا".

وهنا أضاف أن هناك انحدار في نسبة القبولات اليومية في كل من المشافي العامة والمشافي الخاصة، فضلاً عن وجود تراجع كبير بعدد الوفيات.

حيث أكد أن وضع فيروس كورونا في حلب مطمئن من ناحية الانتشار وعدد الوفيات والضغط على المستشفيات.

يذكر أن مشفى أمراض وجراحة القلب الجامعي في حلب هو مشفى العزل حالياً .