ابنة مخرج مسلسل باب الحارة تثير الجدل بإطلالة فاضحة (صور)

تعرضت الفنانة شمس الملا ابنة مخرج مسلسل باب الحارة الشهير للعديد من الانتقادات بعد مشاركتها عدة صور مع الجمهور ظهرت فيها شبه عارية.

وأثارت شمس الملا جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة، حيث ارتدت حمالة صدر لون أورانج وتنورة قصيرة وقبعة رأس.





والتقطت هذه الصور في جبال لبنان، مما أثار غضب المتابعين بسبب توقيت الصور في وقت تغرق فيه لبنان بالدماء جراء تفجير مرفأ بيروت.





وتلقت ردود أفعال متفاوتة نتيجة إطلالتها فمنهم من أثنى على رشاقة جسمها وتغزل بجمالها، ومنهم من انتقدها ووصف إطلالتها بالفاضحة والمعيبة والغير ملائمة لتاريخ والدها الفني الذي أسهم في إخراج مسلسل شامي ملتزم طيلة 9 سنوات.

يذكر أن شمـس الملا كانت قد ظهرت للمرة الأولى في مسلسل باب الحارة بتوجيه من والدها المخرج بسام الملا في الجزء التاسع من العمل ثم عزفت عن التمثيل.