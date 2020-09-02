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الدفاع الجوي السوري

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في ريف حمص الشرقي

الساعة 23:04 بتوقيت دمشق
02 سبتمبر 2020

أكدت مصادر ميدانية في ريف حمص الشرقي لمراسلون تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية مصدرها طيران إسرائيلي من منقطة التنف .

مراسلون - ريف حمص 

وقالت المصادر لمراسلون ، أن الدفاعات السورية تمكنت من اسقاط عدد من الصواريخ .

من جهته ، قال أعلن مصدر عسكري سوري أنه في الساعة 22,23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات.

يذكر  أن الطيران الإسرائيلي كان قد نفذ خلال الأسبوع الجاري عدونا ً على مواقع في ريف دمشق الجنوبي ، ما اسفر عن استشهاد امرأة وزوجها ، وإصابة 7 جنود سوريين .

 

المصدر / مراسلون
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