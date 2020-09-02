إليكم سعر الدولار في لبنان اليوم لدى البنوك و الصرافة و السوق السوداء

عاود سعر الدولار في لبنان الارتفاع في السوق السوداء ، وسط حالة اقتصادية صعبة يعيشها البلد منذ أشهر خلت .

سعر الدولار في لبنان

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية ارتفاعا جديدا ً ، مسجلا ً الأرقام التالية

7200 ليرة للشراء و7400 ليرة للبيع، مقابل 7130 للشراء و7230 ليرة لبيع كل دولار .

سعر الدولار في البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

سعر الدولار لدى الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

المصدر / مراسلون