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دمشق .. وفاة مدير مشفى المجتهد السابق بعد اصابته بفيروس كورونا

الساعة 16:43 بتوقيت دمشق
02 سبتمبر 2020

نعت نقابة أطباء سوريا وفاة الطبيب أديب يونس محمود  عضو مجلس نقابة أطباء سورية السابق ومدير مشفى المجتهد سابقاً في دمشق اثر نوبة قلبية فجر هذا اليوم .

مراسلون - دمشق 

من جهتها ، قالت مصادر إعلامية سورية مطلعة على حادثة الوفاة ، أن الطبيب توفي متأثرا ً بإصابته بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الأطباء المتوفين بالفيروس في دمشق وريفها إلى 48.

يذكر أن الدكتور أديب يونس محمود حاصل على دكتوراه في جراحة الصدر، وهو مدير عام سابق لمشفى المجتهد من عام ٢٠١١ حتى ٢٠١٦، وعضو نقابة أطباء سوريا ورئيس مكتب الروابط العلمية حتى عام ٢٠٢٠.

المصدر / مراسلون
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