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دانا جبر

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دانا جبر تصدر بيان حول الصور الفاضحة المتداولة

الساعة 18:31 بتوقيت دمشق
27 اغسطس 2020

تعرضت النجمة السورية دانا جبر  لحملة تشويه سمعة شرسة من شخص مجهول ، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

و تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أن مايتم نشره من صور خاصة بها ،هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول او النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب .

تتمنى دانا من الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من انتشار تلك الصور ، واثقة بالقضاء السوري بأنه سينصفها اياً كان الشخص الذي يروج لحملة  الابتزاز وتشويه سمعتها  .

المصدر / مراسلون
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