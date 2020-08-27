دانا جبر تصدر بيان حول الصور الفاضحة المتداولة

تعرضت النجمة السورية دانا جبر لحملة تشويه سمعة شرسة من شخص مجهول ، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

و تؤكد الفنانة دانا جبر من خلال مكتبها الإعلامي أن مايتم نشره من صور خاصة بها ،هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول او النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب .

تتمنى دانا من الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من انتشار تلك الصور ، واثقة بالقضاء السوري بأنه سينصفها اياً كان الشخص الذي يروج لحملة الابتزاز وتشويه سمعتها .

المصدر / مراسلون