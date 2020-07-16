دمشق .. القبض على سيدة تقوم بتعنيف طفلها ذو الأربع سنوات

ادعى رجل على ابنته لدى قسم شرطة المزة الشرقي بسبب تعنيفها لطفلها البالغ من العمر أربع سنوات.

حيث حضر المدعو ( محمد ص ) وادعى باقدام ابنته المدعوة ( هند ) بتعنيف ولدها الطفل ( موسى ح )، وأفاد بأن والدة الطفل تقوم بضربه بالأحذية البلاستيكة على كافة أنحاء جسده وتقوم بإشهار سكين لتخويفه كما تقوم بحرقه بالشتاء بالمدفئة وتعنيفه بشكل مستمر منذ حوالي السنة تقريبا.

وأرسل قسم شرطة المزة دورية الى منزلها الكائن في منطقة المزة خلف بساتين الرازي حيث تم مشاهدة الطفل وعليه آثار كدمات واحمرار وخدوش وجروح و آثار لحروق من جراء تعرضيه للتعذيب والضرب.

و تم إلقاء القبض على والدة الطفل وإحضارها إلى مركز القسم وإرسال الطفل إلى الطبابة الشرعية بدمشق.

وتبين من الكشف الطبي إصابته بكدمات متعددة واسعة منتشرة على الصدر والظهر والبطن والطرفين العلويين مع كدمات حول العينين وتورم بالشفة العلوية مع جرح باطني.





واعترفت والدة الطفل خلال التحقيق معها بقيامها بتعنيف طفلها بشكل مستمر منذ حوالي السنة تقريباً كونه يعيق حركتها أثناء ذاهبها إلى العمل وذهابها مع أصدقائها وأن والده متوفي منذ حوالي الأسبوعين.

وجرى تنظيم الضبط اللازم بحقها وسيتم إحالتها إلى القضاء المختص أصولاً .

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