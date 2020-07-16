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هكذا ردت سلاف فواخرجي على منتقدي بوستر شارع شيكاغو 

الساعة 00:20 بتوقيت دمشق
16 يوليو 2020

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الجدل بعد نشرها صورة البوستر الرسمي للمسلسل الجديد الذي تشارك فيه "شارع شيكاغو".

حيث ظهرت سـلاف فواخرجي في البوستر بمسافة قريبة جداً من الممثل مهيار خضور يتأهبان لتبادل القبلات، والتي انتقدها الجمهور بسبب جرأتها الغير مسبوقة.

فيما ردت فواخرجي على التعليقات المسيئة، وعلقت على البوستر بمشاركة نقد لأحد الإعلاميين للمجتمع المريض الذي ترك ملايين من التعليقات المسيئة للنجمة السورية بسبب ما وصفوه بالإباحية المفرطة.

وشكرته سلاف على النقد الموضوعي والسرد اللطيف في الرد على منتقدي إطلالتها وتشبيه المسلسل بالأفلام المصرية القديمة التي جمعت أعمدة السينما المصرية من الرجال والنساء في مشاهد ساخنة.

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وانهالت التعليقات من جمهور سلاف فواخرجي الذي انتقدها بسبب صورتها الفاضحة وعبر عن صدمته بظهورها بمشهد ساخن في المسلسل المقبل بينما دافع البعض عن فواخرجي بسبب لزوم الدور واحترافية العمل والمشاهد المعروضة للجمهور

يشار إلى أنه سيتم عرض مسلسل شارع شيكاغو في الـ 26 من الشهر الجاري حصريا عبر قناة OSN .

تم نسخ الرابط بنجاح.
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