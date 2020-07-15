الأربعاء 15 يوليو 2020
الساعة 11:46, دمشق
EN
سلاف فواخرجي تثير غضب الجمهور بفيديو وصورة +18

سلاف فواخرجي تثير غضب الجمهور بفيديو وصورة +18

الساعة 11:39 بتوقيت دمشق
15 يوليو 2020

أثارت صورة للفنانة سلاف فواخرجي مع الفنان مهيار خضور، غضب واستياء الجمهور معتبرين أنها لا تناسب الأطفال.

وبدأت سلاف فواخرجي الدعاية لمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، المقرر عرضه يوم 26 يوليو، على OSN.

شارع.jpg
 

ونشرت سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بوستر المسلسل الذي يشارك في بطولته عباس النوري، أمل عرفة، دريد لحام، نادين سلامة، نادين خورى وحسام الشاه، من إخراج محمود عبد العزيز.

و"شارع شيكاغو" عمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، بين ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي.

ويروى "شارع شيكاغو" حكاية فتاة دمشقية، تهرب برفقة بطل شعبي تحبه، وتلجأ إلى تياترو في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها وتستمر الصراعات التي تنتهى بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى يكتشفها محقق يمسك خيوطها في الزمن الحالي.

تم نسخ الرابط بنجاح.
#مسلسل #اخبار الفن #اخبار الفنانين #فنانة سورية #سلاف فواخرجي #شارع شيكاغو #سلاف #فنانات سوريات

المزيد من أخبار الفن

أهم الأخبار

أخبار ذات صلة