سلاف فواخرجي تثير غضب الجمهور بفيديو وصورة +18

أثارت صورة للفنانة سلاف فواخرجي مع الفنان مهيار خضور، غضب واستياء الجمهور معتبرين أنها لا تناسب الأطفال.

وبدأت سلاف فواخرجي الدعاية لمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، المقرر عرضه يوم 26 يوليو، على OSN.





ونشرت سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بوستر المسلسل الذي يشارك في بطولته عباس النوري، أمل عرفة، دريد لحام، نادين سلامة، نادين خورى وحسام الشاه، من إخراج محمود عبد العزيز.

و"شارع شيكاغو" عمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين حقبتين زمنيتين مختلفتين، بين ستينيات القرن الماضي والزمن الحالي.

ويروى "شارع شيكاغو" حكاية فتاة دمشقية، تهرب برفقة بطل شعبي تحبه، وتلجأ إلى تياترو في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها وتستمر الصراعات التي تنتهى بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى يكتشفها محقق يمسك خيوطها في الزمن الحالي.