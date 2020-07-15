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ما حقيقة طلاق عباس النوري بعد 31 عام زواجه؟

ما حقيقة طلاق عباس النوري بعد 31 عام زواجه؟

الساعة 09:54 بتوقيت دمشق
15 يوليو 2020

أكدت الكاتبة عنود الخالد أن خبر انفصالها عن عباس النورير عارٍ عن الصحة تماماً وقد تمت سرقة هاتفها ونشر الخبر على حسابها على الفيسبوك وبعدها إغلاق الحساب.

حيث نشرتالكاتبة السورية عنود الخالد عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" خبر انفصالها عن الفنان السوري عباس النوري بعد زواج دام لسنوات وأثمر عن 3 أولاد هم رنيم وميار و ريبال.

وكتبت الكاتبة عبر صفحتها رسالة مقتضبة جاء فيها: "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً انتهت".

وتابعت: "أرجو من الجميع احترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين".

وبعد فترة قصيرة، أقدمت عنود على حذف صفحتها نهائياً عن الفيس يوك ما يؤكد أنها تعرضت للسرقة.

من جهة ثانية، يواصل الفنان عباس النوري تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "طبق الأصل" من انتاج "غولدن لاين" و"اي سي ميديا"، وسيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين علي.

 

 

 

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