ما حقيقة طلاق عباس النوري بعد 31 عام زواجه؟

أكدت الكاتبة عنود الخالد أن خبر انفصالها عن عباس النورير عارٍ عن الصحة تماماً وقد تمت سرقة هاتفها ونشر الخبر على حسابها على الفيسبوك وبعدها إغلاق الحساب.

حيث نشرتالكاتبة السورية عنود الخالد عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" خبر انفصالها عن الفنان السوري عباس النوري بعد زواج دام لسنوات وأثمر عن 3 أولاد هم رنيم وميار و ريبال.

وكتبت الكاتبة عبر صفحتها رسالة مقتضبة جاء فيها: "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً انتهت".

وتابعت: "أرجو من الجميع احترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين".

وبعد فترة قصيرة، أقدمت عنود على حذف صفحتها نهائياً عن الفيس يوك ما يؤكد أنها تعرضت للسرقة.

من جهة ثانية، يواصل الفنان عباس النوري تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "طبق الأصل" من انتاج "غولدن لاين" و"اي سي ميديا"، وسيناريو وحوار سلام الكسيري، وإخراج علي محيي الدين علي.