بالفيديو .. انفجار ضخم يستهدف جنود روس وأتراك في سوريا

أصيب جنود روس وأتراك في سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة على طريق m4.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن 3 جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة.

كما أصيب أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية جراء تفجير العبوة الناسفة خلال مرور الدورية المشتركة.

وتم إجلاء جميع المصابين من المنطقة، حيث تم نقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم وتلقوا كل الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة.

انفجار ضهم يستهدف دورية روسية - تركية على طريق M4 في ريف إدلب . التفجير نفذته الجماعات الإرهابية صباح اليوم ، دون معلومات عن سقوط قتلى حتى اللحظة Julkaissut ‎موقع مراسلون‎ Tiistaina 14. heinäkuuta 2020

وتم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة انفجار العبوة الناسفة أثناء مرور الدورية المشتركة الروسية التركية الـ٢١ على الطريق الدولية «M4»، بجزئه الممتد من حلب إلى اللاذقية، بالقرب من جسر مدينة أريحا على بعد ١٣ كيلو متر من نقطة انطلاقها في بلدة "ترنبة" غربي مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، حيث كانت في طريقها إلى "تل الحور" في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.