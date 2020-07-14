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جريمة مروعة في حماة .. قتل زوجته بمطرقة حديد في رأسها وطعنات بجسدها

جريمة مروعة في حماة .. قتل زوجته بمطرقة حديد في رأسها وطعنات بجسدها

الساعة 12:04 بتوقيت دمشق
14 يوليو 2020

هزت جريمة مروعة محافظة حماة حيث أقدم رجل على قتل زوجته بواسطة ضربها بمطرقة حديد في رأسها وطعنها بسكين في جسدها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل جريمة القتل مبينة أنه تم القبض على الفاعل.

وذكرت الداخلية أنه وردت معلومات لمخفر شرطة كفربهم التابع لقسم شرطة حماة الخارجي بتعرض امرأة للضرب على رأسها بواسطة مطرقة حديدية وطعنات سكين في جسدها.

ومن خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات والأدلة تبين وجود خلاف عائلي بين المغدورة وزوجها المدعو (خليل.ع) .

وسرعان ما تم إلقاء القبض عليه من قبل عناصر شرطة مركز الانطلاق بعد الاشتباه به ووجود بقع دم على يديه وبالتحقيق معه وسؤاله عن مصدر بقع الدماء اعترف بقتله زوجته بسبب خلاف عائلي بينهما واستفزازها له حيث قام بطعنها بسكين وضربها عدة ضربات على رأسها بواسطة مطرقة حديدية.

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