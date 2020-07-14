لمواجهتهم كورونا.. لاجئ سوري يكافئ أطباء مصر بوجبات شاورما

كافأ لاجئ سوري في مصر الكوادر الطبية في المشافي بقيامه بتوزيع وجبات شاورما عليهم تقديراً لجهودهم في مواجهة كورونا.

وبحسب مواقع إعلامية مصرية وزع لاجئ سوري 50 وجبة شاورما، معدة على الطريقة السورية، للكوادر الطبية في عدد من مشافي مدينة بور سعيد المصرية

حيث استغل السوري أبو عبده، طريقته الخاصة وخبرته في صناعة الشاورما، في دعم المعزولين والعائلات المتضررة وأخيراً الكوادر الطبية في مدينة بورسعيد حيث يقيم.





يشار إلى أن “أبو عبده” يستقر “ي مصر منذ 8 سنوات، وافتتح مطعماً فيها، وقرر افتتاح فرع جديد للمطعم، فكان الأطباء في مقدمة من أراد إهدائهم مأكولاته.

وسبق وتطوع أبو عبده، لمساعدة المرضى المعزولين، من خلال إرسال وجبات شاورما لمنازلهم.