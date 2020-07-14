إصابة طبيب أسنان بفيروس كورونا في طرطوس

أعلنت نقابة اطباء الاسنان في محافظة طرطوس عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا لطبيب اسنان في المحافظة.

وفي منشور عبر صفحتها في فيسبوك، دعت نقابة اطباء الاسنان، الأطباء الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاقتصار على المعالجات الإسعافية والضرورية.

وذكرت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعممة سابقاً من النقابة المركزية حرصاً على سلامة المرضى والمراجعين والجميع.

🔴هام .. الزملاء الأعزاء: للأسف الشديد ظهور أول إصابة بفيروس كورونا لأحد زملائنا أطباء الأسنان في المحافظة.. يرجى من... Julkaissut ‎نقابة أطباء الأسنان بطرطوس‎ Maanantaina 13. heinäkuuta 2020

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا ارتفع إلى 417 ، وعدد الوفيات ارتفع إلى 19، مع تسجيل 136 حالة شفاء حتى تاريخ 13 تموز بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.