نجمة الهيبة تثير الجدل بإطلالة بملابس البحر (صور)



ظهرت الفنانة روزينا لاذقاني بطلة مسلسل الهيبة بأجزائه الثلاثة الماضية والهيبة الرد في جزئه الأخير بإطلالة مثيرة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث شاركت روزينا عدة صور عبر حسابها في انستغرام ظهرت بها بلامكياج مرتدية قبعة من القش وكاش مايوه أسود اللون على أحد الشواطئ البحرية في سوريا.





وتسائل الجمهور عن مكان الشاطئ الذي تتواجد فيه نجمة مسلسل الهيبة، ورجحوا تواجد روزينا على شواطئ مدينة طرطوس الساحلية لقربها من مدينة حماه التي تنتمي جذورها لها.

فيما أعجب الجمهور بإطلالتها المحتشمة حيث لم تعتمد إثارة الجدل بصور فاضحة كزميلاتها في الوسط الفني.







