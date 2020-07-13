صندوق رسائل خفي في انستغرام لم تكن تعلم بوجوده... اكتشفه



يحتوي تطبيق الصور والفيديوهات الشهير انستغرام على صندوق رسائل خفي لا يعلم بوجوده عدد كثير من المستخدمين.

فقد يكون لديك عدد كبير من الرسائل غير المقروءة على تطبيق إنستغرام دون أن تعلم بوجودها.

حيث يتم وضع الرسائل التي يتلقاها مستخدم إنستغرام من أشخاص لا يتابعهم على الموقع في صندوق بريد وارد غامض يصعب العثور عليه.

ولسبب ما، لا يرسل لك التطبيق إشعاراً عندما تصلك هذه الرسائل، ولا تظهر في صندوق الوارد الافتراضي الخاص بك، وبدلاً من ذلك يتم إرسالها إلى مجلد طلبات المراسلة.

وللعثور على هذه الرسائل، افتح تطبيق انستغرام ثم توجه إلى رسائلك المباشرة من خلال النقر على أيقونة المثلث أعلى يمين الشاشة.

إذا كان لديك أي طلبات رسائل، فستظهر أسفل شريط البحث على يسار الرسائل المباشرة العادية تحت عنوان طلبات المراسلة. اضغط عليها للوصول إلى رسائلك غير المقروءة.

وسيؤدي النقر على طلبات المراسلة إلى فتح المحادثة، ويسمح لك بقبولها أو رفضها، ولديك أيضاً خيار حظر حساب المرسل كما هو الحال في فيسبوك.



