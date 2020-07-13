خمسة شبان أتراك يتناوبون على اغتصاب طفل سوري 

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض طفل سوري للاغتصاب من قبل خمسة شبان في أحد مشافي تركيا.

وبحسب مواقع إلكترونية أن الطفل السوري يدعى "عمر" ويبلغ من العمر 15 عاماً وهو من مدينة سراقب في إدلب ويعيش مع عائلته في تركيا بمدينة أنطاليا.

و أضافت المواقع أن الطفل تعرض لاعتداء من قبل 5 شبان أتراك، حيث قاموا بالتناوب على اغتصابه ثم تعرض للضرب المبرح الذي كاد يفقده حياته.

وظهر الطفل في الفيديو وهو في مسشتفى يتلقى علاجه، بعد تردي صحته الجسدية والنفسية لحال سيء للغاية.

و أثارت الحادثة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين السلطات التركية بالتحرك للقبض على المعتدين، وحماية حقوق الأطفال السوريين، لاسيما مع تكرار الجرائم المشابهة في بلاد اللجوء.