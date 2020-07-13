بسبب هذه اللعبة .. فتاة تشنق نفسها في حلب

أقدت فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشرة عاماً على الانتحار شنقاً في حي الحمدانية بحلب في ظروف غامضة.

وبعد التحقيق وجمع الأدلة أفاد قسم شرطة الحمدانية وفرع الأمن الجنائي بأن فتاة تدعى ( زهراء . س ) قامت بشنق نفسها بواسطة حبل على شرفة منزلها أثناء غياب والديها عن المنزل.

و أكدت التحقيقات بأن السبب الذي دفعها للقيام بذلك مو تأثرها بلعبة موجودة على الانترنت تسمى "الحوت الأزرق" تطلب اللعبة من لاعبها أن يقوم برمي نفسه من أعلى البناء أو يشنق نفسه ليكون أقوى من الحيتان الزرقاء ، وعلى اللاعب أن يستسلم لقوانين اللعبة وطلباتها.

وتهيب وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين مراقبة أبنائهم ومتابعتهم، وخاصة صغار السن الذين يلعبون مثل هذه الألعاب على مواقع الانترنت تجنباً لإلحاق الضرر والأذى بهم.

