رنا أبيض تكشف لمن ستعطي صوتها في انتخابات مجلس الشعب السوري

شاركت الفنانة السورية رنا أبيض عبر انستغرام صورة مع أحد مرشحي مجلس الشعب.

حيث عبرت رنا أبيض من خلال الصورة عن دعمها الكامل في انتخابات مجلس الشعب السوري المقبلة للمرشح المستقل الصناعي سامر الدبس عن محافظة دمشق.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “سأنتخب من لباني عندما طلبته”.





وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل، واعتبر عدد كبير من الساخرين دعم رنا الأبيض لهذا الشخص في الانتخابات دلالة على فساده، وهاجمها البعض بسؤالها عن حاجتها التي لباها المرشح المذكور.

بينما أثنى قسم كبير على مشاركة أبيض في الحياة السياسية السورية وممارسة حقها الشرعي في انتخابات مجلس الشعب السوري وتمنوا للمرشح المذكور النجاح في الانتخابات.

يذكر أن رنا أبيض كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني السابق في بطولة مسلسل بروكار ومسلسل الجوكر ومسلسل حركات بنات وحرملك 2.