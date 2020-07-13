حمص .. انتحار فتاة طلب منها صديقها تصوير زميلاتها في السكن

توفيت طالبة بالسكن الجامعي في حمص ، بعد سقوطها من شرفة الطابق السابع، في الوحدة 12 بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية ليتبين أن الحادثة كانت انتحار .

وبحسب ما نشر تلفزيون "الخبر"، توفيت الطالبة “مريم ,م ” 19 عاما سنة اولى هندسة زراعية، إثر اقدامها على رمي نفسها من شرفة الطابق السابع، في الوحدة 12 بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية ، حيث كانت أسعفت إلى مشفى الزعيم و وصلت إليه مفارقة الحياة.

و قال مصدر في شرطة محافظة حمص ، إن الطالبة أقدمت على رمي نفسها من شرفة الطابق السابع قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، والكشف الطبي، بين أن سبب الوفاة تكدم دماغي و كسور و نزف، نتيجة سقوط الجسم من شاهق و ارتطامه بجسم صلب، و تتماشي هذه الحالة بموضوع الانتحار”، مضيفا “أن الفتاة سليمة من الناحية التناسلية".

وذكر المصدر أن الفتاة المتوفية تركت رسالة خطية تبين فيها سبب انتحارها، قبل إقدامها على رمي نفسها من الطابق السابع، وتبين أن أحد أصدقائها طلب منها تصوير زميلاتها في غرفة السكن و لكنها رفضت طلبه، فقام بتهديدها بنشر صور مسيئة لها على الفيسبوك، و ذلك قبل وقت قصير من إقدامها على الانتحار، وفق آخر محادثة واتساب جرت بينهما.