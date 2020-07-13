سوريا .. البدء باستخدام دواء يخفض حالات وفاة كورونا

بدأت وزارة الصحة السورية منذ قرابة الشهر باستخدام دواء جديد يخفض حالات الوفاة جراء فيروس كورونا.

وقال الطبيب محمد أكرم الشرع لموقع "الاقتصادي"، وهو أحد الأطباء المتابعين لملف كورونا ، إن وزارة الصحة بدأت تستخدم دواء “ﺩﻳﻜﺴﺎﻣﻴﺜﺎﺯﻭﻥ” ضمن البرتوكول العلاجي لمرضى كورونا في المشافي السورية منذ شهر.

وبين الشرع أنه يتم استخدام “الديكساميثازون” كحل بديل عن دواء “الهيدروكسي كلوروكين” الذي ألغت منظمة الصحة العالمية ترخيصه.

وبحسب الشرع، يعطى الديكساميثازون للمرضى من ذوي الحالات المتقدمة وبجرعات محددة حسب الحاجة، وهذا الدواء متوفر لكن لا يعطى إلا بوصفة طبية، وحتى الصيدليات لا تصرفه إلا بوجود وصفة طبية.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت المصادقة على استخدام دواء “ديكساميثازون” لعلاج المصابين بـ”كوفيد-19″، حيث وصفته بأنه أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض.

كما صادقت منظمة الصحة العالمية على العقار ورحبت بالنتائج الأولية للاختبارات السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة.