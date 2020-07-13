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كورونا في سوريا .. أكثر من 20 إصابة وحصيلة حالات الشفاء والوفاة ترتفع

كورونا في سوريا .. أكثر من 20 إصابة وحصيلة حالات الشفاء والوفاة ترتفع

الساعة 10:26 بتوقيت دمشق
13 يوليو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا بالتزامن مع تسجيل حالات شفاء ووفاة.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية اليوم الاثنين 13 تموز، أنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 417 .

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 19.

بالتزامن مع ذلك، تم الإعلان عن شفاء 10 مصابين من فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136.

وكانت وزارة العدل أمس أعلنت ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين القضاة في عدلية دمشق بالإضافة الى حالتين ظهرت عليهم الاعراض بين المساعدين العدليين ولكنهم قيد المراقبة.

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