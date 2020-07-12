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تفاصيل صادمة تكشفها هيفاء وهبي لأول مرة حول خلافها مع محمد وزيري

الساعة 23:58 بتوقيت دمشق
12 يوليو 2020


أفصحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عن تفاصيل صادمة حول خلافها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وأوضحت هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه الحكاية على إحدى الشاشات المصرية بأن الوزيري أقدم على سرقة ما يعادل مبلغ 62 مليون جنيه مصري من حساباتها البنكية مستنداً إلى التوكيل العام الذي حررته له في فترة إدارة أعمالها في مصر، وزاد على ذلك خلع باب الفيلا الخاصة بها وسرقة مقتنياتها ومقتنيات أختها من الفيلا التي لم تتمكن من المكوث فيها بسبب حظر الطيران الحاصل بين لبنان ومصر جراء فيروس كورونا.

و أكدت وهبي بأن محاميها سيقدمون كل الأدلة اللازمة لإدانة محمد الوزيري في قضية السرقة للمحاكم المصرية أصولاً.

وبينت بأن الوزيري فشل في إثبات زواجه من وهبي في المحاكم المصرية بعد غياب الشهود المروضين من قبله وفشله في إحضار ورقة رسمية تخص عقد الزواج.

و كانت هيفاء وهبي قد نقلت الخبر السار عن رفض تأجيل المحاكمة لقضية إدعاء الزواج التي طالب بها محامي الوزيري وحجز المحكمة القضية للنطق بالحكم عبر حسابها في تويتر .

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يشار إلى أن هيفاء وهبي كانت قد أصدرت مذكرة ادعت فيها على الوزيري منتج فيلمها أشباح أوروبا رفقة أحمد الفيشاوي منعته من حقوق عرضه في السينما المصرية بدعوى عدم تقاضي أجرها في العمل.
 

 

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