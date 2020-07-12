نجمة باب الحارة تتعرض لهجوم لاذع بسبب هذا الفيديو

نشرت نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة كندة حنا مقطع فيديو وهي تمارس رياضة التايكوندو رفقة أطفالها الثلاثة فارس وكاتاليا وكريستين.

وظهرت نجمة مسلسل باب الحارة في الفيديو مرتدية لباس رياضي ضيق كشف عن بطنها وعن منحنياتها المثيرة وقامت بعدة حركات بقدميها وصفها الجمهور بالحركات الذكورية الغير ملائمة لأنوثة كندة حنا المعروفة.

حيث تعرضت الفنانة لهجوم لاذع من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها التي وصفوها بالفاضحة واتهموها بتعمد إثارة الجدل بظهورها في صالة الألعاب الرياضية رفقة أبنائها.

يذكر أن كندة حنا شاركت في بطولة مسلسل باب الحارة بشخصية سارة الفتاة اليهودية التي تقع في غرام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام الذي جسد شخصيته الفنان السوري وائل شرف وعرف بدور معتز العكيد في باب الحارة ولعبت حنا شخصية سارة التي عشقها الجمهور لثلاث أجزاء متتالية في الجزء السابع والثامن والتاسع.