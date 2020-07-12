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إليسا بصورة جريئة تسويقاً لألبومها الجديد .. صورة

الساعة 23:41 بتوقيت دمشق
12 يوليو 2020

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن ألبومها الجديد بنشرها صورة الغلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد 16 أغنية منوّعة بين الأغاني اللبنانية والمصرية ، والذي تكرر فيه التعاون مع أسماء بارزة من شعراء وملحنين وموزعين سبق أن تعاونت معها.

حيث شاركت إليسا متابعيها بصورة يُعتقد أنها ستكون صورة الغلاف والتقطت لها من الخلف.

وظهرت فيها بشعر قصير بني اللون وقد ارتدت فستاناً مكشوف الظهر وباللون البيج، وهي تنظر إلى نسخة أخرى منها داخل المرآة ولكن تبدو أيضاً من الخلف، وعلقت عليها :"قريباً".

ومن المتوقع طرح الألبوم الجديد لإليسا في ​عيد الأضحى​.

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