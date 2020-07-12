بإطلالة تخطف الأنظار.. هبة نور تحتفل بعيد ميلادها 



احتفل أصدقاء الفنانة هبة نور بعيد ميلادها في أحد المقاهي بأجواء مميزة.

حيث شاركت هبة نور عبر صفحتها الرسمية على انستغرام مقطع فيديو من أجواء الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت الفنانة بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً أنيقاً، وبدت هبة سعيدة وهي تحمل في يدها شعلة مضيئة كانت موضوعة على قالب الحلوى معبرة عن محبتها الكبيرة لأصدقائها.

وعلقت هبة نور على الفيديو :"شكرا من كلل قلبي لكل رفقاتي اللي كانو معي مبارح بحبكم كتير ويخليلي ياكم وتدوم هالجمعة الحلوة".

يشار إلى أنها تشارك مؤخراً في بطولة مسلسل "​طبق الأصل​" الذي يضم مجموعة من النجوم السوريين على رأسهم ​عباس النوري​ ونور علي و​ميلاد يوسف​ و​محمد خير الجراح​ وفايز قزق.