بالفيديو.. جورج وسوف بأحدث ظهور له من منزله



شارك النجم جورج وسوف مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منزله وهو يردد بعض كلمات أغانيه الشهيرة.

وظهر جورج وسوف في الفيديو بصحة جيدة على عكس ما يتم ترويجه من شائعات.

و أعلن جورج وسوف مؤخراً أنه يحضرأعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، وأحدها سيطلقه قريبًا عبرمواقع التواصل متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.

وكان الوسوف قد أحيا حفلاً غنائياً عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.