بالصور... نجمة مسلسل الهيبة بصورة عفوية رفقة ولديها

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة عبر انستغرام برفقة ابنتها وابنها من طليقها هادي أسمر في منطقة الشوف اللبنانية.

وظهرت نادين نجيم بإطلالة بسيطة مع ولديها حيث شاركت الصورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام وأرفقتها بتعليق قائلة: "انا وحبي الذي لا ينتهي، هيفن وجيوفاني".

وكانت نجيم قد كشفت مؤخراً أنها كانت تعتزم التوقف عن التمثيل والحصول على إجازة طويلة لو أنه تم عرض مسلسل عشرين عشرين في موعده خلال الموسم الرمضاني، وأضافت أن الظروف منعتها من ذلك وكأنها رسالة وجهت إليها لتفيد بأن عليها تأجيل ذلك.

يشار إلى أن نادين نجيم كانت قد غابت عن موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل عرض مسلسلها المنتظر عشرين عشرين رفقة قصي خولي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورنا.







