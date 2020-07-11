الحرارة تعود للأربعينيات.. طقس صيفي بامتياز خلال الأسبوع المقبل

تتأثر سوريا بطقس صيفي بامتياز خلال شهر تموز حيث تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها مع وجود أيام تشهد انخفاضات استثنائية بدرجات الحرارة.

وبحسب صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية يشهد الطقس أيام السبت و الأحد والإثنين 13/7/2020:عودة لارتفاع درجات الحرارة في كافة المناطق السورية لتصبح من جديد بأواخر الثلاثينات على دمشق و كافة المناطق الداخلية .

و تتجاوز درجات الحرارة حدود الـ 42 على المناطق الشرقية من سوريا ، يرافقها أجواء جافة بشكل عام ، محذرة من جديد من السير تحت الشمس في ساعات التسخين الأعظمي ما بين 11 صباحاً حتى 4 عصراً.

ويوم الثلاثاء 14/7/2020 و ما بعد نشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة لتصبح الحرارة بالأربعين بالداخل السوري و دمشق العاصمة وايضاً ترتفع بشكل ملاحظ على الساحل السوري .