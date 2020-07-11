توقيف خمسة طلاب اعتدوا بالضرب على مراقب في امتحانات التعليم الأساسي في دير الزور

أقدم خمسة شبان خلال امتحانات شهادة التعليم الأساسي في دير الزور على ضرب مراقب في قاعة الامتحانات.

وأفادت وزارة الداخلية أنه بعد دخول الطلاب إلى داخل المركز الامتحاني في مدرسة سويدان المحدثة بناحية العشارة، أقدم خمسة طلاب متقدمين للامتحانات بالتعدي بالضرب على أحد المراقبين المكلفين بالقاعة.

حيث تم إعلام الدورية المكلفة بالمركز الامتحاني والانتظار حتى انتهاء الامتحان وإلقاء القبض عليهم.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالتعدي على المراقب ضمن قاعه الامتحان .

و في ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خمسة أشخاص آخرين يقومون بإرسال أجوبة الامتحان إلى داخل المركز الامتحاني عن طريق الهواتف النقالة في ثانوية العشارة للبنات.