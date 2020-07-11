واتساب تضيف ميزات جديدة لمستخدمي هواتف آيفون



طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب تحديثاً على نظام تشغيل "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون".

وأفاد موقع "تايمز نيوز ناو" بأن التحديث الجديد من واتساب لمستخدمي آيفون يتضمن ميزات وتقنيات استثنائية.

و من أبرز هذه الميزات إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال، التي تم اختبارها لفترة طويلة، وتسمح بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم.

حيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.

كما يدعم تحديث واتساب الجديد خاصية "فويس أوفر"، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة أيضا.

وأضاف تطبيق "واتسآب" أيضاً ميزة تغيير الألوان الاعتيادية للتطبيق، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية "الوضع المظلم".

و أتاحت واتس آب استخدام ملصقاتها المتحركة والتي ستطرح لجميع المستخدمين في الأيام القادمة ومتاحة للتنزيل في متجر الملصقات.