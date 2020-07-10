كيف عززت تكنولوجيا التداول الأداء في أسواق الأسهم؟

تعمل التكنولوجيا على تطوير العديد من المجالات المختلفة في العالم، حيث تدفع دفع عجلة الصناعة، وتحسن معدلات الجودة، مما يجعل العديد من جوانب الحياة أكثر كفاءة وفعالية.

و أحد المجالات التي أحدثت ثورة بسبب التقدم التكنولوجي نفسه هي الأسواق المالية وسوق الأوراق المالية، وتداول الأسهم والعملات والذهب والنفط عبر البورصات العالمية.

وهناك العديد من الطرق التي تغيرت بها التكنولوجيا وشكلت الوضع الحالي للتداول في الأسواق، وكذلك الاتجاه المستقبلي.

أولاً، سهولة الاستخدام، فمن خلال التكنولوجيا أصبح الآن من الأسهل من أي وقت مضى التداول في سوق الأسهم والسلع المختلفة.

ثانيا، السرعة، حيث جعلت التكنولوجيا المعاملات أسرع من أي وقت مضى، فضلا على عمق المعلومات.

ومنذ ما يقرب من ثلاثين عاماً في عام 1986، تحولت الكثير من البورصات وأسواق التداول العالمية إلى التداول عن طريق الكمبيوتر بدلاً من التداول وجهاً لوجه في السوق نفسه.

وساهمت تكنولوجيا التداول في تطوير المنظومة بدرجة كبيرة، من خلال ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات، و هي كل شيء عن الحسابات والبيانات وكذلك تداول الأسهم، والذي يتم تقديمه يوميا للعملاء والمستثمرين من خلال:

التقارير والاحصائيات التي تقدمها الكثير من منصات التداول مثل منصة تداول Plus500.

الرسوم البيانية التي ترصد حركة البيع والشراء

الأدوات التحليلية التي تقدم للمستثمر تصور كامل عن مستويات التداول.

وتجدر الاشارة الى أن تكنولوجيا التداول كانت اداة عبقرية زادت من الكفاءة والتنظيم، واليوم يمكن لأجهزة الكمبيوتر عالية السرعة التي يستخدمها التجار التوسط في صفقة ما.

كما أحدث إدخال الخوارزميات في الأسواق ثورة في الطريقة التي يقرر بها سماسرة الأسهم شراء وبيع الأسهم، وتستخدم الخوارزمية في التداول برامج الكمبيوتر التي تتبع تعليمات معينة لحساب أنماط الرسم البياني من أجل القيام باستثمارات آمنة، كما عززت تكنولوجيا التداول التنبؤات عالية السرعة.



وهناك طرق أخرى أثرت بها التكنولوجيا على تداول الأسهم والسلع المختلفة سواء نفط وذهب، وتشمل حملات البريد المباشر التي يمكن أن ترفع أسعار الأسهم بسرعة، ومواقع الويب والصحف على الإنترنت مثل The FT و WSJ مع أخبار فورية عن عمليات الاستحواذ والأسعار التي تمكن المتداولين من اختيارات أكثر استنارة.

كما أنه يتم استخدام البيانات الضخمة لقياس سيكولوجية السوق، لأنه على الرغم من نجاح التداول الآلي، ستظل هناك حاجة للعنصر البشري في حسابات الكمبيوتر.

تكنولوجيا التداول وتطبيقات الهواتف الذكية

جعلت مثل هذه التطبيقات الوصول إلى تداول سوق الأسهم أسهل من أي وقت مضى، من خلال كونها تطبيقات صممت خصيصا لذلك الهدف.

كما ساهمت العديد من منصات التداول، في تطوير المنظومة باعتبارها وساطة مدفوعة بالتكنولوجيا، ومن أشهر منصات التداول التي تشهد اقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة منصة تداول Plus500، وهي منصة عالمية تقدم للمتداولين تصور كامل عن أداء الأسواق والرسوم البيانية والتحليلات المميزة لعمليات البيع والشراء.

بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن التطبيقات متوفرة على الهواتف الذكية، فإنها تسمح للأشخاص بالتداول في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يعني أن الأشخاص أقل تقييداً في التداول، وقد يشجع المزيد من الأشخاص على التداول كما هو أسهل من أي وقت مضى.

و تفتح هذه الطريقة غير المقيدة مجموعة واسعة من الاحتمالات، وقد يؤثر العمل الإضافي على طريقة إجراء التداولات.

كما أن هناك عدة أنواع مختلفة من البرامج ومواقع الويب التي تقدم تداولاً مجانياً، ويسمح لك بفاعلية التداول المجاني لمنحك تجربة تعليمية، وهذا أسهل من أي وقت مضى للاستخدام ويمكن أن يساعدك بسهولة على تتبع الاستثمارات ويمنحك تجربة غامرة جيدة قبل المخاطرة بأموالك الخاصة.

كما ساهمت هذه التطبيقات في سرعة المعاملات، حيث أصبحت الآن أسرع من أي وقت مضى، حيث جرت العادة على التجارة من خلال الصراخ من إنسان لآخر، ثم عبر الهواتف والآن الإنترنت، و مع المعاملات الأسرع، تحدث المزيد من التداولات، وعندما تحدث تغيرات السوق، يمكن للمستثمرين التفاعل بشكل أسرع من أي وقت مضى، ورد فعل أسرع للمعلومات الجديدة يعني أن الأسواق تتغير باستمرار بشكل أسرع من أي وقت مضى.

كما ساهمت تكنولوجيا التداول في توفير عمق للمعلومات، وأصبح توافر المعلومات التي تتيح للأشخاص اتخاذ قرار مستنير أسهل من أي وقت مضى، وبدلاً من الاعتماد على توصيات وتحليلات الآخرين، أصبح من السهل للغاية الوصول إلى تقارير الشركة ومعرفة ما إذا كان استثماراً جيدًا أم لا، والمعلومات الآن أكثر عمق، حيث أن التكنولوجيا قادرة على تحليل بيانات الشركة للسماح لك بتشكيل رأي أكثر ثقافة.

و توفر العديد من الشركات بيانات في الوقت الحقيقي حول أسواق الأسهم، مما يتيح لك الاطلاع على أحدث المعلومات تماماً ومعرفة بداية أي اتجاهات محتملة تسمح لك بالاستفادة من السوق المتغير والاستفادة منه.