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قرار رسمي .. إلزام السوريين بتصريف 100 دولار عند دخولهم سوريا

قرار رسمي .. إلزام السوريين بتصريف 100 دولار عند دخولهم سوريا

الساعة 14:34 بتوقيت دمشق
09 يوليو 2020

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قرار يلزم السوريين ومن بحكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى عند دخولهم سوريا

وجاء في القرار أنه يلزم المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية.

ويتم الصرف وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخول السوريين ومن في حكمهم الاراضي السورية.

ويعفى من قرار التصريف، المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر، وأيضا سائقو الشاحنات والسيارات العامة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الشهر القادم، وقد جاء بناء على اقتراح وزارة المالية، وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.

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