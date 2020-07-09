طقس سوريا .. الأجواء الحارة مستمرة وذروة الارتفاع الأربعاء والخميس

نشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة و الجافة حتى الاسبوع الثاني من شهر تموز ولكنها أخف قليلاً من التي تعرضنا لها هذا الأسبوع.

وبالنسبة لليوم الخميس تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها بشكل عام في دمشق و جميع المناطق السورية نهاراً و ليلاً، وقد تتطور بعض الغيوم الركامية في مناطق القلمون والجنوب السوري فقط وبالتالي احتمال حدوث زخات مطر عشوائية على فترات.

فيما تبدأ درجات الحرارة من جديد بالارتفاع اعتباراً من يوم الجمعة 10/7/2020 على كافة المناطق السورية لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها طيلة الاسبوع القادم و ذروة الارتفاع يومي الأربعاء و الخميس القادمين.

وخلال أيام الجمعة و السبت و الأحد والإثنين تصبح درجات الحرارة بأواخر الثلاثينات على دمشق و كافة المناطق الداخلية ، وتتجاوز حدود 42 على المناطق الشرقية من سوريا .

الثلاثاء 14/7/2020 و ما بعد قد نشهد مزيد من ارتفاع درجات الحرارة لتصبح من جديد بالأربعين بالداخل السوري و دمشق .