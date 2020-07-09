تسجيل ثاني إصابة كورونا في السويداء.. تفاصيل

أعلنت مديرية الصحة في السويداء عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في السويداء لشخص مخالط في المحافظة.

ونشرت المديرية عبر صفحتها في فيسبوك أنه تم تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا لشخص مخالط وهي في قسم العزل المختص.

هام تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا لشخص مخالط و هي في قسم العزل المختص يرجى التصدي للفيروس بالوعي و التباعد المكاني و ترك العادات الاجتماعية الموروثة Julkaissut ‎مديرية صحة السويداء‎ Torstaina 9. heinäkuuta 2020

فيما بين مصدر في مديرية صحة السويداء لإذاعة "شام اف ام" أنه ظهرت نتائج ١٥ مسحة تم أخذها لمخالطين وتبين وجود إصابة جديدة بفايروس كورونا لأحدهم وتم نقله إلى مركز العزل.

-وتعتبر الحالة الجديدة الأولى من حيث الإصابة بعد المخالطة ضمن المحافظة على خلاف الحالات السابقة التي سجلت بعد المخالطة خارج المحافظة.

وأكد المصدر أنه تم أخذ مسحات جديدة لمخالطين للحالة المصابة بالفيروس، مطالباً بالوعي و التباعد المكاني و ترك العادات الاجتماعية الموروثة.