ميزات جديدة ستنتج عن دمج واتساب وماسنجر



كشف موقع WABetaInfo عن بعض الميزات التي ستضاف إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر الذي سيتم الدمج بينه وبين تطبيق واتساب.

حيث انتشر في بداية العام تقريراً بأن شركة فيسبوك تسعى لخلق نظام دردشة موحد بين خدماتها المعروفة واتساب و ماسنجر و إنستغرام.

وأوضح WABetaInfo بعد كشف قاعدة البيانات في مسنجر، أنها ستسمح للتطبيق بفهم ما إذا كانت جهات اتصال واتساب محظورة، على أن تتضمن تفاصيل حول حالة الدردشة مثل رقم الهاتف المرفق وما إذا كانت الدردشة مؤرشفة، أو إذا كانت الإشعارات الفورية نشطة أم لا، ومع ذلك، لا يتم تخزين محتوى الدردشة نفسه في قاعدة البيانات هذه، أو لم يتم تنفيذ عمليات الربط الضرورية حتى الآن.

و نظرًا لأن التكامل ما زال في مراحله المبكرة، من غير الواضح ما إذا كان بإمكان المستخدم إيقاف الدمج أم سيتم تحميل جهات اتصال واتساب الخاصة به على خوادم ماسنجر.

كما تعمل فيسبوك أيضاً على دمج إنستغرام في ماسنجر، وقد ظهر الدليل لأول مرة عبر تغريدة بتويتر.