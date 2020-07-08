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دولة عربية تستخدم الكلاب للكشف عن مصابي كورونا

الساعة 23:55 بتوقيت دمشق
08 يوليو 2020


أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن نجاح تجاربها بالاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت الإمارات بهذا الإنجاز تقدماً على باقي الدول في العالم التي تتبنى أفضل الممارسات لمكافحة كوفيد-19.

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ويسجل للإمارات أنها أنهت مرحلة التجريب الميداني بأسبقية على عدد من الدول التي لا تزال في مراحل متقدمة من دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الممارسة العلمية المبتكرة.

حيث تميزت التجارب الإماراتية بأنها اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط ليتم عرض العينات على الكلاب من دون أي تواصل مباشر مع الأشخاص وبنتيجة فورية.

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وقد تمت هذه العملية إلى جانب الطريقة التقليدية باستخدام الكلاب البوليسية في مراقبة وتأمين الفعاليات والمناطق الحيوية.

فيما أظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91 بالمئة، بعد تدريب لمدة أسبوعين، ونحو 88 بالمئة في التجربة الميدانية للكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد.

واعتمدت التجارب بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الكلب البوليسي والعناصر المشرفة عليه، على طريقتين:

الأولى مباشرة، كجزءٍ من عمل الكلب البوليسي في التفتيش الاعتيادي الروتيني، والثانية غير مباشرة بأن يتعامل الكلب البوليسي مع عينة رائحة الشخص المراد الكشف عنه.

وأوضحت الأرقام المحققة سرعة الكلاب في تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث من المصابين بالفيروس التاجي وقدرتها على كشف تلك الحالات.


 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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