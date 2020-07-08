بالصور.. نجمة باب الحارة بإطلالة جديدة و بملابس البحر



صدمت الفنانة ليليا الأطرش جمهورها بإطلالتها الأخيرة عبر انستغرام بصورة لها بملابس البحر وبلا مكياج.

حيث شاركت ليليا الأطرش، نجمة مسلسل باب الحارة بمواسمه التسعة، عبر خاصية الستوريز في انستغرام صورة فاضحة ظهرت بها للجمهور بحمالة الصدر فقط وبلا مكياج وكتبت على الصورة: “صباح الخير”.





ولاقت صورة "لطفية" في المسلسل الشامي الشهير تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى قسم من الجمهور على إطلالتها، بينما سخر بعضهم من صورتها الجريئة بدعوى شكواهم لزوجها ميلاد يوسف الذي لعب دور زوجها عصام في باب الحارة.

كما تعرضت الأطرش لاستنكار واسع من الجمهور بسبب عمليات التجميل التي قامت بها مؤخراً وهو ما لفت نظر المتابعين من خلال شفتها المتورمتين ولون عيونها.

يذكر أن نجمة باب الحارة كانت قد غابت عن الموسم الرمضاني السابق واقتصر حضورها على عمل مصور منذ مدة حمل اسم حركات بنات.