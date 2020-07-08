نجمة مسلسل دقيقة صمت بإطلالة صباحية جذابة

ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة وعارضة الأزياء ستيفاني صليبا بإطلالة ساحرة بملابس النوم ومكياج خفيف عبر صفحتها الشخصية على انستغرام.

حيث شاركت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة ظهرت فيها بملابس نوم بيضاء مع مكياج خفيف وشعر مرفوع منمق للأعلى.

وتلقت ستيفاني آلاف الإعجابات وتعليقات الغزل على صورتها حيث أثنى الجمهور على إطلالتها الساحرة.





وكانت ستيفاني قد شاركت الجمهور فرحتها بعرض مسلسلها الرمضاني الفائت "الساحر" رفقة الفنان عابد فهد على منصة نتفلكس العالمية بالرغم من اقتصار المسلسل على 15 حلقة فقط نتيجة عدم استكمال تصوير العمل جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



