خفاش بحجم إنسان يثير الذعر في الفلبين... صور



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة لخفاش كبير بحجم إنسان في الفلبين معلقاً على سقف أحد المنازل.

ويظهر في الصور خفاش عملاق من نوع الثعلب الطائر ذو التاج الذهبي العملاق، معلّقا رأسا على عقب من سقف أحد المنازل.

وهو خفاش كبير يأكل الفاكهة ويستوطن جنوب شرقي آسيا، ويصل طوله جناح الخفاش إلى 160 سم، إلا أن طول جسده لا يتجاوز الـ30 سم.





ويعود سبب الحجم الكبير للخفاش في الصورة، إلى اعتماد المصور على تقنية المنظور القسري للحصول على صورة الخفاش بالحجم البشري.

تشبه هذه التقنية الصور التي يلتقطها أشخاص وهم يحاولون دفع برج بيزا المائل، أو يقبلون أبو الهول أو يمسكون بقمة برج إيفل.

فيما أثارت الصورة حالة ذعر بين رواد مواقع التواصل، وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وربط انتشاره بالخفافيش.



