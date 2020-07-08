سوريا وإيران توقعان اتفاقية شاملة للتعاون العسكري هذه تفاصيلها

وقعت اليوم كل من سوريا وإيران بحضور وزير الدفاع السوري العماد علي ايوب ورئيس أركان الجيش الايراني اللواء محمد باقري ، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري.

وقال وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب بحسب ما نشرت قناة "الميادين" إن الاتفاقية العسكرية الشاملة بين ايران وسوريا تأتي تتويجاً لسنوات من التنسيق والتعاون وظهرت نتائجها بالعمل المشترك لمكافحة الإرهاب

واعتبر أن الاتفاقية العسكرية بين ايران وسوريا تنص على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات عمل القوات المسلحة ومواصلة التنسيق.

وأضاف وزير الدفاع السوري : "قانون قيصر يحارب السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون"، مشدداً على أن من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسوريا فهو واهم.

بدوره، قال اللواء محمد باقري إن إيران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزز إرادة وتصميم البلدين على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية.