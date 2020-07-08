انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وحالة عدم استقرار مرتقبة يوم الجمعة

تبدأ درجات الحرارة اليوم وغداً بالانخفاض قليلاً بعد أن تجاوزت في سوريا عتبة الـ40 خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية لليوم الأربعاء، تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدّلاتها بنحو /1-4/ درجات مئوية والجو صحواً وحاراً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما يكون سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وغداً الخميس 9 تموز ، توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتسجل حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، ويستمر الجو صحواً بشكل عام سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وحذرت الأرصاد الجوية مجدداً من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، حدوث الحرائق في الحقول والغابات.

وسبق ورجحت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية أن نشهد حالة عدم استقرار محتملة على السواحل السورية اعتباراً من يوم الجمعة 10/7/2020.