غوغل تحظر 25 تطبيق تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك... احذفها فوراً

حذرت شركة Evina للأمن السيبراني شركة غوغل من مجموعة تطبيقات تسرق بيانات تسجيل دخول المستخدمين على فيسبوك.

لذلك، قررت شركة غوغل حذف 25 تطبيق لأنظمة أندرويد من على منصة "غوغل بلاي" بعد تلك التحذيرات، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وبحسب تقرير لصحيفة Gadgets Now الأمريكية، فإن هذه التطبيقات تحتوي على برامج خبيثة تحفظ تفاصيل تسجيل دخولك على فيسبوك، إذا ثبّت أي من هذه التطبيقات على هاتفك.

إليكم قائمة بالتطبيقات الـ25 وفقاً لشركة Evina للأمن السيبراني التي أوصت بشدة حذفها من هاتفك:



Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour level wallpaper

Iplayer & iwallpaper

Video maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright Flashlight

Super Flashlight

لعبة Solitaire

لعبة Classic card

Accurate scanning of QR code

Junk file

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth step counter

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