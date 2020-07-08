غوغل تحظر 25 تطبيق تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك... احذفها فوراً

حذرت شركة Evina للأمن السيبراني شركة غوغل من مجموعة تطبيقات تسرق بيانات تسجيل دخول المستخدمين على فيسبوك.
لذلك، قررت شركة غوغل حذف 25 تطبيق لأنظمة أندرويد من على منصة "غوغل بلاي" بعد تلك التحذيرات، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب تقرير لصحيفة Gadgets Now الأمريكية، فإن هذه التطبيقات تحتوي على برامج خبيثة تحفظ تفاصيل تسجيل دخولك على فيسبوك، إذا ثبّت أي من هذه التطبيقات على هاتفك.
إليكم قائمة بالتطبيقات الـ25 وفقاً لشركة Evina للأمن السيبراني التي أوصت بشدة حذفها من هاتفك:
Super Wallpapers Flashlight
Padenatef
Wallpaper Level
Contour level wallpaper
Iplayer & iwallpaper
Video maker
Color Wallpapers
Pedometer
Powerful Flashlight
Super Bright Flashlight
Super Flashlight
لعبة Solitaire
لعبة Classic card
Accurate scanning of QR code
Junk file
Synthetic Z
File Manager
Composite Z
Screenshot capture
Daily Horoscope Wallpapers
Wuxia Reader
Plus Weather
Anime Live Wallpaper
iHealth step counter
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