فيسبوك تستعد لدمج تطبيق واتساب مع مسنجر

تستعد شركة فيسبوك لدمج تطبيق واتساب الشهير مع تطبيق مسنجر في خطوة لجعل الحياة أسهل بالنسبة لمستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.

حيث بدأت فيسبوك بالحديث عن ربط منصاتها للمراسلة معًا منذ أكثر من عام.

ومن المقرر أن يقدم نظام (iOS 14) من آبل عددًا من الميزات التي تستهدف بوضوح سهولة استخدام واتساب، بينما تفيد التقارير بأن غوغل تعمل على إضافة التشفير من طرف إلى طرف لرسائل (RCS)، مما يسد الفجوة الأمنية الحالية.

لكن من الواضح أن غوغل وآبل ستكافحان لمواكبة فيسبوك، بحيث قد تسمح قريبًا لمستخدمي واتساب ومسنجر بالدردشة مباشرة مع بعضهم البعض، من داخل تطبيقاتهم الخاصة.

ومن المفترض أن تسمح هذه الخطوة الكبيرة لمستخدمي واتساب بإرسال الرسائل إلى الأصدقاء ضمن مسنجر، والعكس صحيح، ويعني هذا أنه إذا كان لديك حساب في فيسبوك، فإن بإمكانك الوصول إلى أصدقائك ضمن واتساب دون تنزيل التطبيق.



و تم اكتشاف هذه المعلومات من خلال تحليل التعليمات البرمجية لتطبيق مسنجر، مع الإشارة إلى أنه من غير الواضح بعد متى ستحدث عملية دمج واتساب مع مسنجر بشكل كامل.

وكان من المفترض أن تتوصل فيسبوك منذ فترة طويلة إلى طريقة مناسبة لدمج خدماتها للمراسلة مع بعضها البعض، ويبدو أنها قد أحرزت بعض التقدم في هذا المجال.

