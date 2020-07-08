ماذا علّق كريستيانو رونالدو لصديقته على إطلالتها بملابس البحر



لفتت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم اللاعب كريستيانو رونالدو، الأنظار إليها من خلال إطلالالتها الصيفية لهذا العام.

حيث نشرت رودريجيز مؤخراً صورة لها بملابس البحر عبر انستغرام ولاقت اهتماماً شديداً من قبل متابعيها وجمهورها.

وحظيت الصورة بأكثر من مليونين وثمانمائة ألف إعجاب، وما يزيد على أحد عشر ألف تعليق، وكان أبرز المعلّقين صديقها وشريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فقد كتب نجم يوفنتوس الإيطالي “هذه هي العيون الصغيرة التي وضعت فيها حب حياتي”، ما استدعى تعليقات بالجملة أيضاً، فردّ بعبارة “أجمل امرأة على وجه الأرض” مرفقة بثلاثة قلوب حمراء.





يشار إلى أن جورجينا رودريجيز، لديها نحو 19 مليون متابع عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.