الكشف عن تفاصيل جريمة قتل "حسام حسن" في طرطوس

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها ملابسات جريمة القتل التي وقعت في مدينة طرطوس، يوم الاثنين، والتي راح ضحيتها الشاب حسام حسن.

وأفادت الداخلية في البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أنه في تاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٠م وردت معلومات عن حصول جريمة قتل في مكتب بالطابق الثاني وسط السوق بشارع هنانو ضمن مدينة طرطوس.

وعلى الفور توجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة المدينة الغربي إلى مكان الحادثة، وبالكشف عثر على شخص مصاب بطلقين ناريين (واحد بالصدر وآخر بالرأس) وهو مفارق الحياة، وتبين أنه يدعى حسام حسن يعمل بمجال الاستيراد والتصدير .

ومن خلال التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة للمكتب تمت مشاهدة تسجيل فيديو لشخص يدخل مكتب المغدور وبيده كيس أسود.

وبالتدقيق تبين أن الصورة تعود لشخص يدعى (علاء.ح) وأنه يوجد بينه وبين المغدور حسابات مالية، وتم تحري منزل المذكورعلاء فتبين أنه متواري عن الأنظار لجهة مجهولة حيث تم إذاعة البحث عنه.

وفي تاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م ورد أخبار إلى قسم شرطة المدينة الغربي من صاحب أحد الشاليهات بوجود مستأجر منتحر داخل الشاليه.

حيث تم الكشف عن الجثة وتبين أنها تعود للمدعو (علاء.ح) وهو نفس الشخص المذاع البحث عنه بموضوع قتل المغدور حسام حسن والذي ظهرت صورته بتسجيل الفيديو.

وعثر مع المنتحر على محبسين ذهبيين وسلسال ذهبي وخاتم رجالي ومبلغ مليون وثلاثمائة وتسعين ألف ليرة سورية تعود جميعها للمغدور حسام حسن والمسدس الذي انتحر به عائد أيضاً للمغدور.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الجريمة.



