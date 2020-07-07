تسريب صور زفاف روزينا لاذقاني في الهيبة 4



كشفت الفنانة روزينا لاذقاني عن كواليس تصوير مسلسل الهيبة 4 من خلال عدة صور شاركتها عبر الانستغرام.

وشاركت روزينا عبر خاصية الستوري في حسابها على انستغرام عدة صور ظهرت فيها بفستان العرس الأبيض.

و رجح الجمهور من خلال هذه الصور بأن روزينا لاذقاني ستتزوج من ابن عمها عبده شاهين والذي يلعب دور شاهين في المسلسل بالجزء الرابع، بعد قصة حب عاشها العاشقان في الأجزاء الثلاثة الماضية.





وعلى الصعيد الشخصي كانت روزينا قد أعلنت انفصالها عن خطيبها بعد خطبة دامت لشهور قليلة وصدمت الجمهور بخبر الانفصال.

يشار إلى أن الهيبة 4 سيعرض في موسم رمضان 2021 حسب تصريحات صادق الصباح الأخيرة.